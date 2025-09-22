Borsa Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 11.533,23'ten Açıldı

BIST 100 haftaya %2,11 artışla 11.533,23'ten açıldı; bankacılık öne çıktı. Küresel H-1B kararı piyasalarda temkinli havaya neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:01
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, haftaya %2,11 artışla 11.533,23 puandan açıldı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 238,75 puan ve yüzde 2,11 yükseliş kaydetti.

Piyasa performansı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamlamıştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık olurken, tek gerileyen ise yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel etkenler ve bugün izlenecek veriler

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık seyirle haftaya başladı. Yurt içi piyasalar ise haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

