Borsa İlk Yarısında Geriledi: BIST 100 10.810,48'e Düştü

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,45 puan ve %0,17 azalışla 10.810,48 puana geriledi.

Endeks günün açılışında yükselişle 10.900 puanı test etse de, buradan gelen satışlarla negatif bir seyir izledi. Toplam işlem hacmi 59,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör ve Endeks Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Sektörler bazında en çok kazanan yüzde 1,88 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 1,56 ile turizm sektörü oldu.

Analist Yorumu ve İzlenecek Veriler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesi ve yurt dışında başta ABD olmak üzere tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan ise 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek; 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.