DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Borsa İlk Yarısında Geriledi: BIST 100 10.810,48'e Düştü

BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 0,17 düşüşle 10.810,48 puana geriledi; işlem hacmi 59,4 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:14
Borsa İlk Yarısında Geriledi: BIST 100 10.810,48'e Düştü

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,45 puan ve %0,17 azalışla 10.810,48 puana geriledi.

Endeks günün açılışında yükselişle 10.900 puanı test etse de, buradan gelen satışlarla negatif bir seyir izledi. Toplam işlem hacmi 59,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör ve Endeks Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Sektörler bazında en çok kazanan yüzde 1,88 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 1,56 ile turizm sektörü oldu.

Analist Yorumu ve İzlenecek Veriler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesi ve yurt dışında başta ABD olmak üzere tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan ise 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek; 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TMSF Maydonoz Döner Grubunu Satışa Çıkardı — 2 milyar 801 milyon lira muhammen
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 395, En Düşük 1900 Lira
3
Spot Doğal Gaz Referans Fiyatı 14 bin 474 lira
4
Türk Reasürans'ın net dönem kârı 1,7 milyar; brüt prim 11,9 milyar
5
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi — Dolar 41,2560 TL, Altın Ons 3.553 $
6
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte GSYH yüzde 0,1 büyüdü
7
Rusya Merkez Bankası Nakit Döviz Çekim Kısıtlamasını 9 Mart 2026'ya Kadar Uzattı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire