Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,35 oranında değer kaybı yaşayarak 8.829,57 puana geriledi. 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,72 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 27,2 milyar lira olarak belirlendi.

Sektörel Performans

Bugün, bankacılık endeksi %1,53 oranında düşerken, holding endeksi %0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında inşaat en çok kazanan olurken, bankacılık ise düşüş gösteren sektör olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, Hollanda merkezli çip üretim şirketi ASML'nin 2025 yılı net satış tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi sonrası yarı iletken sektöründe gerçekleşen satışların etkisi hissediliyor. Bu durum, global piyasalarda genel bir negatif hava yaratmış durumda.

Gelecek Gelişmeler

Analistler, bugün ABD'deki haftalık mortgage başvuruları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini belirtiyor. Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinin 8.710 ve 8.475 puan seviyeleri destek, 8.900 ve 9.000 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.