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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

BIST 100 endeksi yüzde 0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan günü tamamladı, işlem hacmi ise 104,1 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:33
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçi Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 87,30 puan azalan BIST 100 endeksi, toplam işlem hacminin 104,1 milyar lira olduğu bildirildi.

Sektör Endekslerindeki Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi ise yüzde 0,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 0,59 ile ticaret olurken, en çok kaybeden sektör yüzde 4,48 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

ABD'nin gümrük vergilerine dair gelen haberler, küresel piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

İngiltere'nin Enflasyon Verileri

İngiltere'de enflasyonun beklentilerin altında kaldığı ve hafif yavaşlama görüldüğü ifade ediliyor. Düşük büyüme ortamı nedeniyle BoE'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puanlık bir indirim yapması bekleniyor.

BIST 100 Endeksinin Teknik Analizi

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 puanın destek, 9.800 ve 9.850 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.

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