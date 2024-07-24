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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.046,99 puana gerileyerek yatırımcıları tedirgin etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Geriliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,38 oranında değer kaybederek 11.046,99 puana düştü.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,54 puan gerileyen endeks, toplamda 43 milyar lira işlem hacmi gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %0,71, holding endeksi ise %0,58 değer kaybetti.

Sektörel Performans

Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan sektör %3,33 ile inşaat olurken, en çok değer kaybeden sektör ise %1,35 ile iletişim oldu.

Piyasa Analizleri

Analistler, ABD'de büyük şirketlerin açıkladığı bilanço sonuçlarının, şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte artan satış baskısının küresel piyasaları olumsuz etkilediğini vurguladı. Bilanço sezonunun yoğunlaştığı ABD’de, şirketlerin finansal sonuçlarının piyasa yönü üzerinde belirleyici etkisi olduğu ifade ediliyor.

Yakından İzlenecek Veriler

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile yeni konut satışları takip edilecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 11.000 ve 10.900 puanların destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin ise direnç noktaları olduğu belirtiliyor.

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