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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybetti ve 8.753,84 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:16
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Yaşadı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 8.753,84 puana geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların dikkatini çekerken, işlem hacmi kadar olumsuz bir gelişme olarak kaydedildi.

Bankacılık ve Holding Endekslerinde Düşüş

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 122,38 puan azalışla 8.753,84 puana düştü. Toplam işlem hacmi 26,5 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi ise yüzde 1,22 değer kaybetti.

Sektörlerde Genel Düşüş

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren sektör yüzde 3,06 ile sigorta oldu. Analistler, bu durumu değerlendirdi ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkili olduğunu ifade etti.

Küresel Piyasalar Hakkında Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine dair beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Çin'de Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, iç piyasada pozitif bir başlangıca katkı sağladı.

Teknik Analiz Önerileri

Öğleden sonraki veri gündeminin sakin olacağına dikkat çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 8.710 ve 8.650 puanlarının destek, 9.000 ve 9.165 seviyelerinin ise direnç olarak takip edilmesi gerektiğini belirtti.

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