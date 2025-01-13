Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kaybederek 9.800,37 puana düştü. İlk yarıda düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,24 puan azalış yaşadı.

Gün içerisinde toplam işlem hacmi 44,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endekslerinin tamamı gerilerken, özellikle bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi ise yüzde 2,11 değer kaybetti. En fazla kaybı yaşatan sektör ise yüzde 2,59 ile iletişim oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerle negatif bir seyir izleniyor. Bu hafta ise dikkatler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Yerel Veriler ve Analizler

Yurt içinde ise bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık bir fazla oluştu. Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında da ABD'de tüketici enflasyonu beklentisinin takip edileceğini vurguladılar.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 puan seviyeleri destek, 9.900 ve 10.000 puan seviyeleri ise direnç konumunda değerlendiriliyor.