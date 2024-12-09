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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puandan kapandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,75 değer kazanarak 10.257,39 puan ile tamamladı. Önceki kapanışına göre 176,39 puan artış gösteren endeksin, toplam işlem hacmi ise 120,1 milyar lira olarak belirlendi.

Banka hisseleri arasında bankacılık endeksi %1,65, holding sektörü ise %1,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı %8,19 ile taş toprak sektörü elde ederken, spor sektörü %2,80 ile en fazla kaybettiren oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin artmasıyla karışık bir seyir gözlemlenirken, yatırımcıların dikkatleri bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

Daha önce Suriye’de 2011’de başlayan ve 61 yıl süren Arap Sosyalist Baas Partisi'nin ve Beşşar Esed’in iktidarının son bulması gibi önemli gelişmelerin de piyasalara etkisi izleniyor.

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 243 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca, TCMB toplam rezervleri 6 Aralık itibarıyla 159,4 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervleri de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 48,5 milyar dolara çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini vurgulayarak, BIST 100 endeksi için teknik olarak 10.350 ve 10.450 puan direnç seviyeleri, 10.200 ve 10.100 puan ise destek seviyeleri olarak belirlendi.

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