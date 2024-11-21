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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda %1,23 Artış

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,23 artışla 9.143,18 puana yükseldi. Bankacılık ve madencilik sektörleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:14
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda %1,23 Artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,23 yükselerek 9.143,18 puana çıktı. Gün içerisinde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,36 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 29,5 milyar lira oldu.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %2,03, holding endeksi ise %1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise %8,05 ile madencilik oldu; tek gerileyen sektör ise %0,28 ile inşaat olarak kaydedildi.

Madencilik endeksinin %80'inden fazlasını oluşturan Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, dün birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, tavan fiyattan işlem görmeye başladı; Koza Altın İşletmeleri AŞ ise önceki kapanışın %8 üzerinde işlem görmekte.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda ise çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini %50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise %49,10 olarak hesaplandı.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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