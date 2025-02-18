Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda 9.848,02 Puan

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 9.848,02 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:21
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda 9.848,02 Puan

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.848,02 puan seviyesine çıktı. Aylık yükseliş eğilimi gösteren endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,53 puan ve yüzde 0,12 artış yaşadı.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 44,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Ancak, gün içinde bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör Performansı

Sektör endeksleri arasında en çok kazanan ulaştırma sektörü oldu ve yüzde 1,91 değer kazandı. Diğer taraftan, en büyük kaybı kimya petrol plastik sektörü yaşadı ve yüzde 1,41 değer kaybetti.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik atılımları, ülkelerin ticaret ortakları için olası senaryoları hazırlama çabasını artırdı.

Analist Görüşleri

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin geçeceğini belirtirken, yurtdışında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceğini ifade etti. Teknik olarak ise BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.

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