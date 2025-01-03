Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,14 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puan seviyesinden kapandı. Önceki kapanışa göre endeks 113,83 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 115 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi ise yüzde 1,03 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 5,52 ile spor sektörü oldu; en çok kaybettiren ise yüzde 3,82 ile sigorta sektörü olarak belirlendi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin alacağı kararlarla ilgili belirsizlikler yanı sıra, dünya genelindeki önemli ekonomilerden gelen durgunluk sinyalleri yatırımcıları endişelendiriyor.

Yurt İçi Ekonomik Gelişmeler

Yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024 itibarıyla aylık bazda yüzde 1,03 olurken, yıllık bazda ise yüzde 44,38 gerileme kaydedildi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı ile yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu, tarım dışı istihdam verisi ve diğer önemli ekonomik verilerin dikkatle takip edileceğini belirtti. teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.100 ve 10.200 puan seviyelerinin direnç, 9.950 ve 9.850 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.