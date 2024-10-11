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Borsa İstanbul'da Düşüş Süreci Beraberinde Getirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün boyunca değer kaybetti. Analistler önemli verileri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:23
Borsa İstanbul'da Düşüş Süreci Beraberinde Getirdi

Borsa İstanbul'da Günü Düşüşle Kapadı

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, %0,98'lik bir düşüşle günü 8.876,22 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 87,89 puan azalma yaşandı ve toplam işlem hacmi 72,7 milyar lira olarak belirlendi.

Sektörel Değerlendirme

Bankacılık endeksi %0,29, holding endeksi ise %1,59 değer kaybı yaşadı. Sektörler arasında en fazla kazanan %1,63 ile metal ana sanayi olurken, en fazla kaybetmiş olan sektör %2,41 ile gıda içecek oldu.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecini yavaşlatabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Türkiye'deki Ekonomik Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Bu, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ediyor ve TCMB ilk kez son 3 ayda üst üste fazla vermiş oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ve Faiz Gelişmeleri

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi %44,11'e yükseldi. Bununla birlikte, 12 ay sonrası için beklenen artış %27,49'dan %27,44'e, 24 ay sonrası için ise %18,38'den %18,08'e geriledi.

Hafta Gündemi

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı ve yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. ECB'nin gelecek hafta yapacağı toplantıda gevşeme sürecine devam etmesi bekleniyor. Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde destek seviyeleri 8.870 ve 8.710 olarak belirlenirken, direnç seviyeleri 9.165 ve 9.300 olarak ifade ediliyor.

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