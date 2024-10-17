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Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında değer kazanarak 9.010,38 puana ulaştı. Ekonomi verileri yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:08
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarsında Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 oranında değer kazanarak 9.010,38 puana çıktı. Günün ilk yarısı itibarıyla, saat 13.00'teki veriler doğrultusunda, endekste önceki kapanışa göre 54,35 puanlık bir artış kaydedildi. İşlem hacmi ise 32,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,05 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 3,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,94 ile iletişim oldu.

Küresel Veri Gündemi ve Faiz Beklentileri

Küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı merakla beklenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını öngörmekte. Ayrıca yıl sonu için politika faizi beklentileri ise medyan olarak yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Teknik Analiz ve Destek Seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin ve yurt dışında ECB'nin faiz kararları ile birlikte yoğun veri gündeminin yakından takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğu belirtildi.

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