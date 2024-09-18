Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da İlk Gün Taraması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 9.753,17 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 4,97 puan azalarak bu seviyeye geriledi.

Endeks Değişiklikleri

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,22 geriledi. Sektörlerin değerlendirilmesinde en fazla kazandıran segment, yüzde 1,16 ile sigorta sektörü olurken, en fazla zarar eden holding endeksi olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dün, alış ağırlıklı bir trend izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 1,89 kazançla 9.758,14 puandan kapattı. Ancak, ABD Merkez Bankası (Fed) bu akşam faiz kararını açıklayacak ve piyasalarda tedirgin bir hava belirtiliyor.

Faiz İhtimalleri

Para piyasalarındaki analizler, Fed'in %65 ihtimalle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Ayrıca, 25 baz puan%35 seviyesinde sergileniyor.

Piyasa Takvimi ve Teknik Analiz

Bugün iç piyasada kısa vadeli dış borç istatistikleri izlenecekken, yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri gibi verilerin takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da dikkatle değerlendirilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için destek noktaları 9.700 ve 9.600 puan olarak belirlenirken, direnç seviyeleri 9.800 ve 9.900 puan olarak kaydedildi.