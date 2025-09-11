Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 10.573,34'te

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puandan başladı.

Açılış ve sektör performansı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamlamıştı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 12,99 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 6,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel görünüm ve enflasyon beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkisini sürdürüyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor; analistler, söz konusu enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Bugünün gündemi: TCMB, ABD enflasyon ve ECB

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Analistler, ECB'den politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ifade ediyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

Teknik seviyeler

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguluyor.