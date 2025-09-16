Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 11.034,02 Puanda

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 33,77 puan yükselmiş oldu.

Piyasa Performansı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 geriledi.

Sektörler bazında en çok yükselen endeks yüzde 5,01 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,99 ile turizm sektörü oldu.

Küresel Gelişmeler ve Veri Takvimi

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ve faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları verilerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik Seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyeleri direnç; 10.800 ve 10.600 puanları ise destek konumunda bulunuyor.