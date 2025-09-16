Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 11.034,02 Puanda

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı; BIST 100 %0,31 artışla 11.034,02 puana yükseldi. Analistler veri gündemi ve 11.200/11.400 dirençlerini izliyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:01
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 11.034,02 Puanda

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 33,77 puan yükselmiş oldu.

Piyasa Performansı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 geriledi.

Sektörler bazında en çok yükselen endeks yüzde 5,01 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,99 ile turizm sektörü oldu.

Küresel Gelişmeler ve Veri Takvimi

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ve faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları verilerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik Seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyeleri direnç; 10.800 ve 10.600 puanları ise destek konumunda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 41,3760, Avro 48,5690
2
Ulusal Hububat Konseyi'nin Yeni Başkanı Yaşar Serpi Seçildi
3
KİT'lerde Hesap Verebilirlik Artacak: 2026 OVP Yol Haritası
4
Avrupa 2030'a Kadar 178 Gigavat Rüzgar Kuruyor: Toplam 441 GW Hedefi
5
Ukrayna Yeniden İnşa: Türk Şirketlerine 50 Milyar Dolarlık Proje Stoku
6
2026-2028 Yatırım Programı: Türkiye'nin Yeni Öncelikleri
7
Fed'in Faiz Kararı Kripto Piyasasını Harekete Geçiriyor: 25 Baz Puan Beklentisi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor