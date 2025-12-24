DOLAR
BOSAB'ın Yeni Vizyonu: 'Yeşil Çevre' ve 2026 Hedefleri

Barakfakih OSB, 2025 değerlendirmesini yaptı; Yeşil OSB başvurusunda sona gelindi, proses suyu projesi ve itfaiye binasıyla 2026 hedefleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:25
BOSAB'ın Yeni Vizyonu: 'Yeşil Çevre' ve 2026 Hedefleri

BOSAB'ın Yeni Vizyonu: 'Yeşil Çevre' ve 2026 Hedefleri

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), 2025 yılı genel değerlendirme ve 2026 yılı bilgilendirme toplantısını BOSAB Konferans Salonu'nda, bölge sanayicilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda geride kalan yılın çalışmaları ele alınırken, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve öncelikler paylaşıldı.

Toplantıda öne çıkan açıklamalar

Barakfakih OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin altyapıdan çevreye, hizmet kalitesinden dijitalleşmeye kadar önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Akyıldız, "Sanayicimizin üretim gücünü kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde desteklemek temel önceliğimiz. Bu anlayışla, su arzının sürekliliği, altyapı arıza müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, yol ve yüzey kaplama çalışmaları ile çevre ve temizlik hizmetlerinde ciddi mesafeler aldık" ifadelerini kullandı.

Akyıldız, Yeşil OSB sürecine özel önem atfederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan Yeşil OSB başvurusunda sona gelindiğini belirtti. Akyıldız, "Enerji verimliliği, çevre yönetimi, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim anlayışı artık bir tercih değil, zorunluluk. Barakfakih OSB olarak bu dönüşüme hazırız ve sanayicimizi de bu sürecin güçlü bir paydaşı haline getirmek istiyoruz" dedi.

Proses suyu geri kazanımı ve alternatif su kaynakları konusundaki çalışmalara da değinen Akyıldız, proses suyu geri kazanımı projesinin DSİ onaylarının tamamlanmasının ardından ihale aşamasına geçildiğini ve bunun bölge sanayisi için stratejik bir kazanım olacağını vurguladı. Ayrıca Yeşil Çevre Kooperatifi ile yürütülen uygulamalar sayesinde doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

2026 hedefleri ve yatırımlar

Akyıldız, 2026 yılı hedefleri arasında bölgenin yangın güvenliği için hayati öneme sahip İtfaiye Binası'nın yer tahsisi ve hafriyat işlemlerinin tamamlandığını, inşaatın hızla başlayacağını açıkladı.

Teknik sunum ve yürütülen çalışmalar

Barakfakih OSB Bölge Müdürü Semih İdil ise toplantıda 2025 yılı boyunca yürütülen teknik çalışmalar, altyapı yatırımları ve idari faaliyetler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. İdil; kayıp-kaçak oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi, altyapı bakım ve onarım süreçlerinin güçlendirilmesi, yüzey kaplama uygulamaları, temizlik ve sıfır atık faaliyetleri ile kalite ve çevre yönetim sistemleri kapsamında yapılan çalışmaları detaylarıyla aktardı.

Kapanış: Görüş alışverişi ve planlamalar

Programın son bölümünde sanayicilerin görüş ve değerlendirmeleri alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, 2026 yılına ilişkin planlamalar ve bütçe bilgileri paylaşımıyla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

