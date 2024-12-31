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BOTAŞ, Yeşil Elma Ödülleri'nde Bronz Ödül Aldı

BOTAŞ, Yeşil Elma Ödülleri'nde 'karbon azaltımı' kategorisinde bronz ödül kazanarak çevre konusundaki başarısını taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:11
BOTAŞ, Yeşil Elma Ödülleri'nde Bronz Ödül Aldı

BOTAŞ, 2024 Yılı Yeşil Elma Ödülleri'nden Bronz ile Döndü

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2024 Yılı Yeşil Elma Ödülleri'nde "karbon azaltımı" kategorisinde bronz ödül kazanarak çevre dostu uygulamalarını tescilledi.

BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, bu ödül, Yeşil Organizasyon tarafından kurumsal karbon ayak izini azaltmaya yönelik yürütülen projelerinin katkısıyla elde edildi. Bronz ödül, Londra'daki Kensington Sarayı'nda düzenlenen özel bir törenle takdim edildi.

2019'dan bu yana 27 uluslararası ödül kazanan BOTAŞ, bu yıl 1200'den fazla adayla yarışarak ödülünü aldı. Aldığı ödül, şirketin çevre ve enerji verimliliği alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışması

BOTAŞ, "Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışması ve Yenilenebilir Enerji Santralleri Projesi" ile sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını ve çevre üzerindeki etkilerin şeffaf bir biçimde sunulmasını hedefliyor. Ayrıca, iklim değişikliği ile ilgili hedeflerin belirlenmesi, yatırımların yönetilmesi ve karbon ayak izi hesaplamalarını geliştirmek amacıyla uluslararası proje ortaklıkları ile gösterge raporlamaları yapmayı planlıyor.

Bu ödüller, BOTAŞ'ın çevreye karşı sorumluluklarını ve sürdürülebilir enerji konusunda kararlılığını ortaya koyuyor.

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