Bozüyük'te 'Sağlık için Balık' Bilgilendirme Standı Kuruldu

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kapalı pazarda vatandaşlara yönelik "Sağlık için balık" konulu bilgilendirme standı açtı.

Standta, yetkililer tarafından balığın sağlık için önemi, güvenilir balık tüketimi ve balık tüketirken dikkat edilmesi gerekenler konularında bilgilendirme yapıldı ve el broşürleri dağıtıldı.

Kaymakam Öztürk İnceledi

Standı ziyaret eden Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çalışma hakkında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'dan bilgi aldı. Açıklama yapan Kaymakam Öztürk, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha hijyen hem deniz ürünleri hem de diğer ürünlerden faydalanmaları için Tarım İlçe Müdürlüğümüzün ekipleri vatandaşlarımızı burada bilgilendiriyorlar. Aynı zamanda bilgilendirme denetim mahiyetinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürün almaları noktasında satıcılarımızı görevlilerce denetlenmesi de gerçekleştirilecek. İlçemizde özellikle pazarımız büyük bir pazar. Dışarıdan çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımızda var. Güvenilir bir pazar. Sağlıklı ürünlerin satıldığı bir pazarımız. Bu anlamda da vatandaşlarımızı da güven veriyoruz"

Denetim ve Ölçümler

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pazarda yer alan balık satış noktalarında balık boy ölçümleri gerçekleştirildi. Denetimde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da hazır bulundu.

