Bozüyük'te 'Sağlık için Balık' Bilgilendirme Standı Kuruldu

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kapalı pazarda 'Sağlık için Balık' stantı açtı; bilgilendirme, broşür dağıtımı ve balık boy ölçümleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:41
Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kapalı pazarda vatandaşlara yönelik "Sağlık için balık" konulu bilgilendirme standı açtı.

Standta, yetkililer tarafından balığın sağlık için önemi, güvenilir balık tüketimi ve balık tüketirken dikkat edilmesi gerekenler konularında bilgilendirme yapıldı ve el broşürleri dağıtıldı.

Kaymakam Öztürk İnceledi

Standı ziyaret eden Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çalışma hakkında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'dan bilgi aldı. Açıklama yapan Kaymakam Öztürk, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha hijyen hem deniz ürünleri hem de diğer ürünlerden faydalanmaları için Tarım İlçe Müdürlüğümüzün ekipleri vatandaşlarımızı burada bilgilendiriyorlar. Aynı zamanda bilgilendirme denetim mahiyetinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürün almaları noktasında satıcılarımızı görevlilerce denetlenmesi de gerçekleştirilecek. İlçemizde özellikle pazarımız büyük bir pazar. Dışarıdan çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımızda var. Güvenilir bir pazar. Sağlıklı ürünlerin satıldığı bir pazarımız. Bu anlamda da vatandaşlarımızı da güven veriyoruz"

Denetim ve Ölçümler

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pazarda yer alan balık satış noktalarında balık boy ölçümleri gerçekleştirildi. Denetimde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da hazır bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

