Brent Petrol 66,57 Dolar: Fiyatlar ABD Stokları ve OPEC+ Beklentileriyle Geriledi

Brent petrol 66,57 dolardan işlem görüyor

Piyasa verileri ve nedenler

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,57 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Brent, dün gün içinde 67,29 dolara kadar yükselmiş ve günü 66,65 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 09.23 itibarıyla fiyat, yüzde 0,12 gerileyerek 66,57 dolara indi. Aynı saatte Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 62,89 dolar seviyesinden işlem gördü.

ABD stok verileri

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış ve OPEC+ üreticilerinin toplantıda üretim hedeflerini artıracağı beklentileriyle aşağı yönlü hareket ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil artışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azaldığı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 404 milyon 700 bin varil seviyesine çıktı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 218 milyon 500 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC+ toplantısı ve arz beklentileri

Piyasalar, OPEC+ grubunun pazar günü yapacağı toplantıya odaklandı. Toplantıda Ekim ayı için üretim artışı yönünde karar alınacağı beklentisi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı sürdürüyor. Uzmanlar, grubun son yıllarda ABD kaya petrolü üreticilerine kaptırdığı pazar payını geri almak amacıyla arzı artırma kararı vereceğini tahmin ediyor. Grup, daha önce Eylül ayı için üretimi Ağustos ayına göre günlük 547 bin varil artırma kararı almıştı.

Jeopolitik riskler: Trump'ın açıklamaları

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamalarını istedi. AA'nın bir Beyaz Saray yetkilisinden aktardığı bilgilere göre Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupalı liderlerin daveti üzerine katıldığı toplantıda Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro gelir elde ettiğini belirtti. Trump, Avrupa'nın Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini ve Çin'e de ekonomik baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın ham petrol ihracatında olası kesintiler veya arzda yaşanacak aksaklıklar küresel petrol fiyatlarını yükseltebilir.

Teknik seviyeler

Brent petrolde teknik olarak 69,44 dolar direnç, 64,38 dolar ise destek bölgesi olarak izlenebilir.