Brent Petrol 66,65 Dolarla İşlem Görüyor

Brent petrol 66,65 dolardan işlem görüyor

Piyasa verileri

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 66,65 dolardan işlem görüyor. Brent petrol, dün 68,16 dolara kadar yükselmiş ve günü 66,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 66,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,08 dolardan işlem gördü.

Fiyatları etkileyen gelişmeler

Fiyatlardaki gerilemede, Rusya-Ukrayna Savaşı için yürütülen barışa yönelik diplomatik girişimler ve ABD'nin Hindistana yönelik ek gümrük tarifesi uygulama hazırlıkları etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta Ukrayna, İran ve Gazze konusunda görüşmeler yapılacağını ve çatışmaların yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini açıkladı. Trump, Ukrayna ile anlaşma sağlanmaması halinde Moskova'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, Rusya'dan gelen bazı açıklamaların sadece "gösteriş" olduğunu savundu.

Söz konusu barış çabaları, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca, Trump'ın Hindistan'a ek gümrük vergisi uygulama kararının bugün yürürlüğe gireceğine yönelik haber akışı da fiyatları etkiliyor.

Trump, 6 Ağustos'ta Rusya'dan petrol alımına yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamış; söz konusu tarifenin 27 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Uzmanlar, karşılıklı tarife kararlarının kısa vadede enerji talebini baskılayarak fiyatları aşağı yönlü etkileyebileceğini, ancak Hindistan rafinerilerinin maliyet avantajı sürdükçe Rus petrolü alımlarını sürdürmeyi planladığını belirtiyor.

Fed gelişmeleri ve piyasa algısı

Öte yandan, Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u beklenmedik şekilde görevden alması, Banka'nın bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırdı ancak bu adımın fiyatların daha fazla düşmesini önlediği değerlendiriliyor.

Fed sözcüsü, Cook'un Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağını, Banka'nın mahkeme kararına uyacağını açıkladı. Trump ise sosyal medya hesabından, Fed yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Cook'un görevden alındığını bildirdi ve Cook'un bazı mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair gerekçeler öne sürdü.

Analistler, bu adımın Fed'in bağımsızlığına duyulan güveni zedeleme riski taşıdığı uyarısında bulunurken, yatırımcılar gelişmeyi merkez bankası ile yönetim arasındaki eşi benzeri görülmemiş bir müdahale olarak değerlendiriyor.

Teknik görünüm

Brent petrolde teknik olarak 71,42 dolar'ın direnç, 62,18 dolar'ın destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.