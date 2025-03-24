Brent Petrol Fiyatı 71,55 Dolar: Küresel Pazar Etkileri

Brent Petrol Fiyatı 71,55 Dolara Düştü

Uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı, 71,55 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 72,02 dolara kadar yükselen fiyat, günü 71,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 09.25 itibarıyla varil fiyatı, kapanışa göre %0,23 azalarak 71,55 dolara gerileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 68,13 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki bu değişim, dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yön buluyor.

Trump'ın Gümrük Tarifeleri ve Petrol Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük tarifeleri hazırlıklarıyla petrol fiyatlarını etkileyen faktörlerden biri oldu. 2 Nisan itibarıyla uygulanacak tarifelerin, diğer ülkelerin ABD mallarına koyduğu vergileri dengelemeyi amaçladığını belirten Trump, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik %25 ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bu durumu değerlendiren uzmanlar, ekonomik büyümenin yavaşlaması halinde petrol talebinin azalacağı ve fiyatların düşme eğiliminde kalabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, gümrük vergileri küresel ticarette belirsizlik yaratarak fiyatlarda olumsuz etkilere neden oluyor.

Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri

Petrol yatırımcıları, ABD arabuluculuğundaki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyrini de dikkatle takip ediyor. Görüşmelerin başarılı olması durumunda Rusya'nın küresel pazara daha fazla petrol arzı sağlayabileceği ve bunun fiyatlar üzerinde ilave baskı yaratabileceği belirtiliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Riyad'da düzenlenen toplantının verimli geçtiğini duyurdu. Umerov, enerji gibi önemli konuların ele alındığını vurguladı.

OPEC+ Üretim Kesintileri ve Beklentiler

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, üretim fazlasını dengelemek için ek petrol üretim kesintileri yapacaklarını duyurdu. Aralarında Rusya'nın da bulunduğu yedi üye ülke, günlük 189 bin ila 435 bin varil arasında değişen üretim kesintileri uygulayacak. OPEC'in resmi takvimine göre bu kesintiler Haziran 2026'ya kadar sürecek.

Brent petrolde teknik olarak 73,42 dolar'ın direnç, 68,73 dolar'ın ise destek seviyeleri olarak izlendiği ifade ediliyor.