Brent Petrol Fiyatı 74,80 Dolarla İşlem Görüyor

Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 74,80 dolar ile işlem görmeye başladı. Salı günü fiyatı 74,80 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 74,69 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 74,80 dolar seviyesine ulaştı. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,70 dolardan işlem görüyor.

Fiyat Artışlarının Nedenleri

Petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren uygulayacağı politikalar, fosil enerji yatırımlarında artış beklentileriyle birlikte fiyat artışlarını destekliyor.

Çin Ekonomisine Dair Gelişmeler

Diğer yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2025 yılına girerken ekonomik iç ve dış zorlukları aşmayı vadederek halka güven mesajı verdi. Bu, Çin'de ekonomik aktivitenin artacağına işaret ederek petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Şi, "Bu zorlukları çok çalışarak aşabiliriz. Yağmurda ve fırtınada büyür, zorluklarla güçleniriz." diyerek kendilerine güven duymaları gerektiğinin altını çizdi.

Ancak, yakın dönemde açıklanan veriler, Çin'de ekonomik hareketliliğin ve sanayi üretiminin yavaşladığına işaret ederek piyasa endişelerini artırıyor. Bugün açıklanan aralık ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI değerinin 50,5 ile beklentilerin altında kalması, Çin'in imalat sanayinin genişleme bölgesinde kalmasına rağmen güç kaybettiğini gösteriyor.

Teknik Analiz

Brent petrol fiyatında teknik olarak 74,94 dolar direnç, 72,95 dolar ise destek olarak izlenebilir.