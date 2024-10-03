Brent Petrol Fiyatı 74,81 Dolar Seviyesinde Sabitlendi

Brent Petrol Fiyatları Dalgalanıyor

Brent petrol varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 74,81 dolardan işlem görmektedir. Önceki gün 76,03 dolara kadar yükselen petrol fiyatı, günü 74,61 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09:40 itibarıyla fiyat %0,3 artışla 74,81 dolara yükselmiştir. Aynı zamanda Batı Texas türü (WTI) ham petrol, 70,91 dolardan işlem görmektedir.

Küresel Arz Endişeleri

Petrol fiyatlarında artış, özellikle Orta Doğu'daki devam eden çatışmaların küresel arzda aksamaya neden olabileceği endişeleriyle tetiklenmektedir. Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı açıklamada, İHA'larla İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki bir hedefe saldırı düzenlediklerini belirtmiş ve bu operasyonun İsrail tarafından engellenemediğini ifade etmiştir. Ayrıca, bu saldırıların İsrail'in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları durana kadar devam edeceği vurgulanmıştır.

ABD Merkez Bankası ve Piyasa Belirsizlikleri

Federal Rezerv'in (Fed) gelecekteki adımlarına dair belirsizlikler de fiyat artışını desteklemektedir. Piyasalardaki beklentiler, yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği yönündedir. Kasım ayında ise %66 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirimin yapılması beklenmektedir.

Ham Petrol Stokları ve Fiyat Baskısı

ABD'de artan ham petrol stokları, fiyat artışını sınırlayan diğer bir faktördür. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 416 milyon 900 bin varile yükselmiştir. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi. Ayrıca, benzin stokları da 1 milyon 100 bin varil artarak 221 milyon 200 bin varil seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, ABD'de talebin düştüğü algısını pekiştirerek fiyatları baskılamaktadır.

Teknik Analiz

Şu anki teknik verilere göre, Brent petrol için 76 ile 77,34 dolar aralığı direnç bölgesi olarak izlenirken, 73,46 ile 72,26 dolar aralığı destek bölgesi olarak belirlenmektedir.