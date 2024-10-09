Brent Petrol Fiyatı Güncellendi: 77,50 Dolar

Brent Petrolün Güncel Fiyat Durumu

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 77,50 dolar olarak belirlendi. Önceki gün 81,16 dolara kadar çıkan bu fiyat, günü 77,18 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Petrol Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Petrol fiyatındaki artış, özellikle Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar ve ABD'deki olumlu ekonomik gelişmelerden kaynaklanıyor. 23 Eylül'den itibaren Hizbullah ile Ekim 2023'te başlayan çatışmalar neticesinde, İsrail'in Lübnan'ın güney bölgeleri ile Bekaa ve Baalbek'e yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Hizbullah'ın İsrail ile ateşkes arayışında olduğu yönündeki haber akışı, petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı; ancak yeni işlem gününde fiyatlar kayıplarının bir kısmını geri almış durumda. ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’ın ateşkes çağrısının son dönemdeki saldırılar nedeniyle gücünü kaybetmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Ancak, bu çağrının kapsamının ne olduğu konusunda belirsizlik mevcut.

ABD Ekonomisi ve Petrol Piyasası

ABD’de ekonominin resesyona girmeden enflasyonu hedeflenen seviyelere indirmesi konusunda iyimser bir hava var. Uzmanlar, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, ekonominin durumu hakkında önemli sinyaller vereceğini öngörüyor. Ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının da gelecekteki politika değişikliklerine dair ipuçları sağlaması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar iki toplantısında toplam 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi büyük bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Ancak, ham petrol stoklarının beklenenden fazla arttığına dair gelen veriler, fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ticari ham petrol stoklarının bir haftada 10 milyon 900 bin varil arttığını öngörüyor. Piyasada ise stok artışının 1 milyon 950 bin varil olması bekleniyordu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içerisinde açıklayacak.

Brent Petrol Teknik Analizi

Brent petrol fiyatında teknik olarak direnç seviyeleri 80,29 ile 83,11 dolar arasında, destek seviyeleri ise 75,52 ile 73,57 dolar aralığında izlenebilir.