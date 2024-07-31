Brent Petrol Fiyatında Artış: 79,58 Dolar

Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 79,58 dolar seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün 79,56 dolara kadar tırmanan bu fiyat, günlük kapanışı 78,07 dolarda tamamladı. Bugün saat 09.43 itibarıyla, kapanışa göre %1,93 oranında bir artışla 79,58 dolara ulaştı. Aynı zamanda, Batı Texas türü ham petrolün varili 76,27 dolardan işlem görmekte.

Jeopolitik Gerilimlerin Etkisi

Fiyatlardaki bu artışın arkasında ise Orta Doğu'da yeniden alevlenen siyasi gerilim yatıyor. Hamas tarafından yapılan bir açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'ye yönelik bir suikast girişimi gerçekleştirildiği bildirildi. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, bu suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederken, İsrail tarafı henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Piyasalarda Arz Endişeleri

Gerçekleştirilen suikast, bölgedeki gerilimin artmasına neden olurken, petrol piyasalarında arz endişeleri doğurdu. Ayrıca, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebine dair artan endişeler, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Piyasa Analizleri

Brent petrolün teknik analizi de fiyat hareketlerini öngörmede yardımcı olabilir. 79,62 ile 80,51 dolar arasındaki bölge direnç, 78,73 ile 77,84 dolar arasındaki seviyeler ise destek bölgesi olarak izleniyor.