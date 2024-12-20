Brent Petrol Fiyatları 72,13 Dolar: Düşüşün Sebepleri Neler?

Brent Petrol Fiyatı 72,13 Dolar

Brent petrolün uluslararası piyasalardaki varil fiyatı 72,13 dolar olarak belirlendi. Önceki gün 73,51 dolara kadar yükselen fiyat, günü 72,21 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün saat 10.11 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,11 azalarak 72,13 dolar oldu. Bu esnada Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,93 dolardan alıcı buldu.

Fiyat Düşüşünün Sebepleri

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek yıl kredi faizlerinde daha temkinli olacağını açıklaması ve güçlü ABD doları'nın etkili olduğu belirtildi. Fed, bu haftaki toplantısında ilerleyen dönem için faiz indirimleri konusunda daha yavaş hareket edileceğini duyurdu. Fed Başkanı Jerome Powell, riski en aza indirmek için para politikası duruşlarının önceden daha az kısıtlayıcı olduğunu ifade etti.

Fed'in politika faizini beklenenden daha yavaş indirebileceğine dair sinyaller, dolar talebini artırdı ve ABD dolar endeksi 108,125 ile 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşüreceği tahmin ediliyor.

Çin Talebindeki Düşüş

Ocak ayında başkanlık görevine geçecek olan Donald Trump'ın vaadedikleri, ABD'deki enflasyonu canlandıracak ve Fed'in faiz indirimlerinin hızını azaltacak algısını doğuruyor. ABD dolarının değer kazanması, petrol fiyatlarının düşmesini destekliyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin’deki talep düşüşü de fiyatları etkileyen bir diğer faktördür. Ülkede açıklanacak teşviklerin ekonomiyi yeterince canlandırmayacağına dair endişeler, fiyatların düşüşüne katkıda bulunuyor.

Teknik olarak, Brent petrol fiyatlarının 74,09 dolar seviyesinin direnç, 71 dolar seviyesinin ise destek olarak takip edilmesi öngörülüyor.