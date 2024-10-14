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Brent Petrol Fiyatları Düşüşe Geçti

Brent petrolün varil fiyatı 77,81 dolara gerileyerek ticaret gününü tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:59
Brent Petrol Fiyatları Düşüşe Geçti

Brent Petrolün Fiyatı 77,81 Dolar

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 77,81 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 79,21 dolara kadar yükseldikten sonra, günü 78,60 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.38 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 1 azalma ile 77,81 dolara geriledi. Aynı zamanda, Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,99 dolardan alıcı buldu.

Çin'deki Enflasyon Verileri Etkiledi

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Çin'de enflasyon oranlarının düştüğünü gösteren verilerle bağlantılı. Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi olan Çin'de, tüketici fiyatlarında artış sadece yüzde 0,4 olurken, üretici fiyatlarında ise yüzde 2,8'lik bir düşüş gözlemlendi. Eylül ayında, tüketici fiyatlarındaki durgunluk, üretici fiyatlarındaki gerilemeyle birleşerek deflasyon eğilimi hissettirdi.

Orta Doğu'daki Çatışmalar

Orta Doğu'daki çatışmaların, küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu bölgede arzda aksama yaratabileceği endişeleri ise, petrol fiyatlarının düşmesini engelleyemedi. Bununla birlikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de, enflasyonist baskıların azaldığına dair artan güven, fiyatların daha fazla düşmesini önlüyor.

ABD Ekonomisi Üzerine Veriler

ABD'de, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda değişiklik göstermezken, yıllık bazda yüzde 1,8 artışla beklenenden fazla bir yükseliş kaydetti. Çekirdek ÜFE de aylık bazda yüzde 0,2 artarak tahminlere paralel ilerlerken, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile öngörülerin üzerinde seyretti.

Öngörüler ve Teknik Analiz

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), gelecek ay politika faizini sabit tutacağı ihtimalleri fiyatlamalarda yer alırken, yıl sonuna kadar iki toplantıda 25'er baz puan indirim yapacağı öngörüsü güç kazanıyor. Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine ve petrol talebinin artmasına yol açabilir. Teknik analize göre, Brent petrol için 78,24 ile 78,38 dolar aralığı direnç, 78 ile 77,90 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor.

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