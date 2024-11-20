Eylül'de Tarımsal Girdi Fiyatları Yüksek Artış Gösterdi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Eylül'de Yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), eylül ayında aylık %1,77, yıllık bazda ise %31,83 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla %1,77, geçen yılın aralık ayına göre %24,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla %31,83 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %42,52 yükseliş gösterdi.

Ana Gruplarda Artışlar

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %1,58, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi ise %2,87 artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %29,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %45,28 yükseliş görüldü.

Alt Gruplarda Değişimler

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar, %8,64 ile gübre ve toprak geliştiriciler, %19,8 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Buna karşın, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise %74,12 ile veteriner harcamaları ve %66,23 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre ise 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Aylık düşüş gösteren tek alt grup %1,84 ile enerji ve yağlayıcılar olarak saptandı. Aylık artışın daha düşük gerçekleştiği alt gruplar ise %0,03 ile bina bakım masrafları ve %0,59 ile binalar oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, %6,1 ile tohum ve dikim materyali, %3,21 ile malzemeler olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.