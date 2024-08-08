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Brent Petrol Fiyatları ve Piyasa Dinamikleri

Brent petrol varil fiyatı 78,19 dolara geriledi. Piyasalardaki belirsizlikler fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:48
Brent Petrol Fiyatları ve Piyasa Dinamikleri

Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 78,19 dolar seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün, 78,87 dolara kadar yükselmişken, günü 78,25 dolar ile kapatmıştı. Saat 09:36 itibarıyla kapanış fiyatına göre %0,18’lik bir azalma göstererek 78,19 dolara düşmüştür. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 75,21 dolar olarak işlem görüyor.

Talep Endişeleri Piyasaları Etkiliyor

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri olan ABD ve Çin'deki ekonomik belirsizlikler, petrol piyasalarında talep kaygılarını artırmakta. Özellikle, Çin’in büyüme oranının beklentilerin altında kalması ve ABD'de açıklanan veriler, olası bir resesyon riskini beraberinde getirerek fiyatları aşağıya çekmektedir.

Orta Doğu'daki Gelişmeler Arz Endişeleri Yarattı

Orta Doğu’da artan gerilimler, petrol arzına yönelik endişeleri beslemekte. İsrail’in Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırısı ve Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast, bölgedeki tansiyonu artırdı. Ayrıca, Libya’nın en büyük petrol sahasında yaşanan sorunlar, arz endişelerine katkıda bulunuyor.

Libya'daki Üretim Durduruldu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan açıklamalara göre, Şerare Petrol Sahası’ndaki ham petrol yükleme işlemleri engellendi. Bu durum, günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üreten bu sahadaki üretimi ve Zaviye Limanı'ndaki ihracatı durdurdu.

ABD Ham Petrol Stoklarında Azalma

Diğer yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ham petrol stoklarının 3 milyon 700 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi ise bu rakamın 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu durum, ABD'deki talebin sürekliliği konusunda iyimser bir hava yaratıyor.

Teknik Analiz ve Fiyat Aralıkları

Brent petrol için teknik analizler, 79,65 ile 82,55 dolar aralığını direnç, 76,75 ile 73,85 dolar aralığını ise destek bölgesi olarak belirlemektedir.

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