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Brent Petrol Fiyatları Yükselişte: 81,30 Dolar

Brent petrol fiyatları, uluslararası piyasalarda 81,30 dolara ulaştı. Artan talep ve jeopolitik gerginlikler fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:21
Brent Petrol Fiyatları Yükselişte: 81,30 Dolar

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durum

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 81,30 dolar'dan işlem görmeye devam ediyor. Önceki gün, 81,63 dolar seviyesine kadar yükselerek günü 80,84 dolar ile kapatmıştı.

Fiyat Artışındaki Etkenler

Bugün saat 10:10 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı kapanış fiyatına göre %0,57 artmış durumda. Aynı zamanda Batı Texas türü (WTI) ham petrol de 78,46 dolar'a yükseldi.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların yayılabileceği endişeleri ve ABD'de petrol talebinin artması, petrol fiyatlarının yükselmesinde belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Jeopolitik Gerilim ve Suikast

Orta Doğu'daki önemli petrol rezervleri üzerindeki jeopolitik gerilim, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikast sonrası yeniden gündeme geldi. Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran ve Hamas hareketi, suikastı İsrail ile ilişkilendirirken, İsrailli yetkililer henüz bir açıklama yapmadı. Bu olay sonrası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil oturum yaparak durumu tartıştı. Bazı üyeler suikasti kınarken, ABD ve İngiltere İran’ı suçladı.

ABD Enerji Verileri ve Piyasa Tepkisi

ABD'de petrol talebinin arttığına dair veriler, fiyatların yükselişini desteklemeye devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının 3,4 milyon varil azalışla 433 milyon varil seviyesine gerilediğini bildirdi.

Ayrıca, benzin stokları da yaklaşık 3,7 milyon varil azalışla 223,8 milyon varil olarak kaydedildi. Bu gelişmeler, piyasalarda fiyat hareketlerini doğrudan etkiliyor.

Teknik Analiz

Brent petrol fiyatları için teknik olarak direnç seviyeleri 82,14 ile 83,43 dolar arasında, destek seviyeleri ise 79,01 ile 77,17 dolar aralığında izlenebilir.

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