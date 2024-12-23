Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,88 Dolar: Piyasa Trendleri ve Etkileyen Faktörler

Brent Petrolün Varil Fiyatı Yükseliyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 72,88 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü, 72,91 dolara kadar yükselen petrol fiyatı, günü 72,64 dolardan kapatmıştı.

Bugün saat 10.14 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,33 artış gösterdi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,68 dolardan alıcı buldu.

Petrol Fiyatlarını Neler Etkiliyor?

Petrol fiyatlarının artışında, ABD'de yayınlanan beklenenden düşük enflasyon verileri önemli rol oynadı. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde gevşeme beklentisini destekliyor.

Makroekonomik verilere göre, ABD'de kasım ayında kişisel tüketim harcamaları, yüzde 0,4 ile beklentilerin altında bir artış kaydetti. Kişisel gelirler de %0,3'lük bir artış gösterdi. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artışla yine beklentilerin altında kaldı.

Fed'in enflasyonu düşürmek için politika faizini uzun süre yüksek tutacağı öngörülüyor. Beklentilerin altında gelen enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimi endişelerini kısmen azaltmada etkili oldu.

Piyasa Görünümü ve Dolar Endeksi

Fed Başkanlarının yaptığı açıklamalar da piyasalardaki olumlu görünümü destekliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2025'te olası bir faiz indirimi patikasına dikkat çekerken, enflasyonun genel olarak azaldığını belirtti. New York Fed başkanı John Williams ise Trump'ın uygulanabileceği politikaların ekonomik görünüm üzerinde etkili olduğunu kaydetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de gelecek yıl beklenenden daha az bir faiz indirimi olacağını öngördüğünü ifade etti.

Düşen dolar endeksi de petrol fiyatları üzerinde olumlu bir etki yarattı. Geçen haftaya göre %0,60 düşüş gösteren dolar endeksi, 107,535 seviyesine geriledi. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Çin ve Pazardaki Diğer Dinamikler

Öte yandan, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi olan Çin'de talebin azalacağına dair endişeler, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca, petrol piyasasında gelecek yıl için şişkin bir arz görünümünün olması, fiyat artışlarını kısıtlıyor.

ABD ve Avrupa’da Noel tatili sebebiyle önümüzdeki hafta işlem hacminin düşük kalması bekleniyor. Brent petrolde ise teknik olarak 74,09 doların direnç, 71,08 doların ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği belirtildi.