Bu tüyoyu bilen doğalgaz faturasının yarısını ödüyor! Tek seferde yüksek faturayı bıçak gibi kesiyor

Doğalgaz faturalarını yarı yarıya düşürmek mümkün! Uzman isim önerdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞALGAZ FATURASI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğalgaz faturaları da insanların kabusu haline geliyor. Üçay Mühendislik İklimlendirme ve Şubeler Grup Direktörü Özgür Şahin doğalgaz faturalarını düşürme yöntemlerini anlattı. Şahin konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Tasarruf yapmak için gece vakti kombiyi kapatan insanlar var ama bu tasarruf sağlamıyor. Geceleri kombi kapatıldığı zaman evin taban, tavan ve duvarları sabaha kadar soğuyor. Sabahları ev ısınsın diye kombi derecesi yükseliyor ve iki kat fazla çalışıyor. Bu sebeple tasarruf değil enerji kullanımı artıyor. Vatandaşlar birkaç saat evden ayrıldığı zamanlar kombiyi kapatarak aynı hatayı yapıyor. Tasarruf yapmak istiyorsanız doğru olan geceleri ve evde olunmadığı zaman kombi derecesini kısmak. Bu şekilde ev sıcaklığı sabit kalır. Kombi bakımlarının yetkili servis tarafından yapılması ve arızalanmayı beklememek gerekiyor. Periyodik bakımlar tüketicilerin senelik ısıtma maliyetlerini neredeyse yüzde 10 seviyesinde düşürüyor. Pencerelerde ve kapılarda yer alan açık yerler evdeki sıcaklığın dörtte birinin kaybolmasına sebep oluyor ve faturayı yükseltiyor. Sıcaklık kaybını engellemek için pencere ve kapıların kenarlarında conta kullanıp, ısı yalıtım şeritleri takarak bu boşluklar doldurulabilir. Pencerenin hava alan yerlerini silikon maddelerle kapatabilirsiniz.





Peteklerin arka kısımlarında ısı yalıtım levhası yerleştirerek peteklerin sıcaklığı daha iyi dağıtmasına ve evin sıcaklığının daha çok artmasını sağlayabilirsiniz ve faturalardan tasarruf edebilirsiniz. Petek üstü ve çevresinin perdeyle kapatılmaması gerekiyor. Sıcaklığın homojen şekilde dağılabilmesi için petek üstü ve çevresinin açık kalması gerekiyor. 3 senede bir petek temizliği yaptırmak gerekiyor. Peteklere reglaj ayarı yaptırmak önemli. Bu ayar uygulandığı zaman en uzakta olan petekler bile iyi şekilde ısınabiliyor. Bu şekilde evin daha sıcak olması için yüksek ayara ihtiyaç olmuyor. Kombiler kış modunda çalışırken evdeki peteklerin en az üç tanesinin çalıştırılması gerekiyor. Bu şekilde diğer petekler kapatılıp tasarruf sağlanabiliyor. Petek vanası kapatıldığı zaman odanın kapısının da kapalı tutulması gerekiyor. Çünkü yükselen soğuk hava ve gelen sıcak hava birleştiği zaman ev soğuyor ve kombinin enerji tüketimi de artıyor. Kullanılmayan odaların peteklerini kapatıp kapısını kapatabilirsiniz. Sıcak su ayarlarını musluklardan değil kombinizden yapın. Kombiyi verimli olarak kullanabilmek için oda termostatı tercih edebilirsiniz. Oda sıcaklığını 1 derece düşürmek faturalardan yüzde 6 tasarruf edilmesini sağlıyor. Bu şekilde ideal sıcaklığı belirleyebilirsiniz. Faturayı düşürmek için en etkili yöntemlerden biri de ısı yalıtımıdır. Isı yalıtımı olmayan veya izolasyonu doğru olmayan bina ve dairelerde büyük ısı kaybı problemi oluyor. Dairenin ısınması için kombi yüksek ayarda çalışıyor ve ısı yalıtımı olmayan evlerde bu çözüm olmuyor. Bu durumda faturaların artmasına sebep oluyor. Yalıtım doğruysa ısı kaybının da önüne geçiliyor, enerjiden yüzde 50 oranında tasarruf sağlanmış oluyor.