Bu zamlar insanı yaya bırakır! Toplu taşımadan sonra taksi ücretlerine zam geliyor: İndi bindi bile cüzdanı boşaltacak

Zam haberleri peş peşe gelmeye devam ederken toplu taşıma fiyatlarına artış yaşandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 oranı fiyatlara yansıtıldı.

Bu zamlar insanı yaya bırakır! Toplu taşımadan sonra taksi ücretlerine zam geliyor: İndi bindi bile cüzdanı boşaltacak
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Türkiye'de peş peşe gelen zamlar vatandaşların ceplerini zorluyor. Başkan Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 64 zam geldiğini açıkladı. Zam kabul edilirken indi bindi ücreti 70 TL'den 115 TL'ye çıkışı açıklandı.

taksi ücretlerine zam

Gelen son dakika haberi üzerine UKOME'de toplantı düzenlenirken toplantı sonunda teklif edilirken yüzde 65'lik zam kabulüyle beraber indi bindi ücreti 70 TL olurken 115 TL'den artış gösterdi. Taksimetre açılış ücreti 19,17 TL'den 31,63 TL'ye km başı ücret ise 13,75 TL'den 22,69 TL'ye çıkış yaşandı. İstanbul'da ulaşım maliyeti artarken özellikle toplu taşımayı kullananlara kötü haber geldi. 

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