Bulaşık makinesi tabletleri yüzde 39 indirimli satışa çıktı! Finish marka sudan ucuz fiyata satışta
En uygun fiyatlarla bulaşık makinesi tableti satın almak isteyenlere müjdeli haber Migros marketlerden duyuruldu. Migros marketler çamaşır ve bulaşık deterjanlarda yüzde 39 oranına kadar indirim kampanyasını başlattı. Kampanya doğrultusunda dikkat çeken ise yüzde 39 oranında satışa çıkartılmış olan bulaşık makinesi deterjanı oldu. İşte Migros marketlerin çamaşır ve bulaşık deterjanlarında başlattığı indirim kampanyasının detayları…
Uygun fiyatlarla çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanı almak istiyorsanız Migros market sizlere mükemmel bir kampanya başlattı. Migros sanal market üzerinden geçerli olan bu indirim kampanyası sayesinde %39 oranına varan indirimli bulaşık ve çamaşır deterjanların satın alabileceksiniz. Eğer Migros kart ya da Money bonus kartınız varsa bu indirimden istediğiniz vakitte faydalanmanız mümkün. Özellikle indirim kampanyası adı altında Finish ve Fairy bulaşık makinesi ürünlerinin uygun fiyatlara satılması birçok müşterinin dikkatini çekti. İşte mMigros marketten Finish, Fairy, Omo gibi çamaşır ve bulaşık makinası deterjanlarında indirim kampanyası…
FİNİSH QUANTUM ULTİMATE BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 48’Lİ 264 TL’YE DÜŞÜYOR
Bulaşık makinesi kapsül deterjanlarında indirim kampanyası bekleyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika kampanyaya Migros marketler imza attı. Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda Finish Quantum Ultimate bulaşık makinesi kapsülü 48’Lİ 436,90 TL’den %39 indirimle 264,90 TL’ye düştü. böylelikle ürünün tane fiyatı 5,51 TL’ye tekabül ediyor.
Migros marketlerde bir diğer indirimli ve göze çarpan bulaşık makinesi deterjanı ürünü ise Finish Ultimate Plus hepsi bir arada 40 tablet 488 gr oldu. Normalde 395,90 TL’ye satılan bu ürün %33 ürün kampanyasıyla 264,90 TL’ye satışa çıkartıldı.
MİGROS MARKET İNDİRİMLİ BULAŞIK VE ÇAMAŞIR DETARJANLARI
Migros marketler Finish marka bulaşık makinesi deterjanı tabletinin yanı sıra Fairy, Omo, Vernel, Perwoll gibi birçok çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanını da indirim kampanyasıyla müşterilerine sunuyor. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünler…
- Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu Süper Ekonomik Paket 2.6 L 139,90 TL
- Fairy Parlatıcı 3'lü Etki 710 Ml 124,08 TL
- Fairy Makine Temizleyici Kapsül 2'lı 29G 115,43 TL
- Fairy Parlatıcı 3'lü Etki 360 Ml 83,97 TL
- Fairy Sıvı Makine Temizleyici 250 Ml 103,08 TL
- Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi Derinlemesine Hijyen 200 ml 47,93 TL
- Omo Sıvı Active Cold Power Siyahlar İçin Çamaşır Deterjanı 1690 Ml 108,94 TL
- Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi Çam Esintisi 2x200 Ml 67,13 TL
- Omo Sıvı Çamaşır Deterjanı Sık Yıkanan Çamaşırlar 2470 ml 142,43 TL
- Omo Active Oxygen Etkisi Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar İçin 1690 ml 131,18 TL
- Omo Sıvı Çamaşır Deterjanı Active Beyazlar ve Renkliler 910 ML 14 Yıkama 74,63 TL
- Vanish Multipower Toz 800 G Renkliler Deterjan Güçlendirici 198,68 TL
- Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 5L (50 Yıkama) Deniz Esintisi 95,63 TL
- Vanish Kosla Tül Temizleyici 2'li Paket (Toz + Parlatıcı) 161,18 TL