Bulaşık makinesi tabletleri yüzde 39 indirimli satışa çıktı! Finish marka sudan ucuz fiyata satışta

Uygun fiyatlarla çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanı almak istiyorsanız Migros market sizlere mükemmel bir kampanya başlattı. Migros sanal market üzerinden geçerli olan bu indirim kampanyası sayesinde %39 oranına varan indirimli bulaşık ve çamaşır deterjanların satın alabileceksiniz. Eğer Migros kart ya da Money bonus kartınız varsa bu indirimden istediğiniz vakitte faydalanmanız mümkün. Özellikle indirim kampanyası adı altında Finish ve Fairy bulaşık makinesi ürünlerinin uygun fiyatlara satılması birçok müşterinin dikkatini çekti. İşte mMigros marketten Finish, Fairy, Omo gibi çamaşır ve bulaşık makinası deterjanlarında indirim kampanyası…

FİNİSH QUANTUM ULTİMATE BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 48’Lİ 264 TL’YE DÜŞÜYOR

Bulaşık makinesi kapsül deterjanlarında indirim kampanyası bekleyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika kampanyaya Migros marketler imza attı. Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda Finish Quantum Ultimate bulaşık makinesi kapsülü 48’Lİ 436,90 TL’den %39 indirimle 264,90 TL’ye düştü. böylelikle ürünün tane fiyatı 5,51 TL’ye tekabül ediyor.

Migros marketlerde bir diğer indirimli ve göze çarpan bulaşık makinesi deterjanı ürünü ise Finish Ultimate Plus hepsi bir arada 40 tablet 488 gr oldu. Normalde 395,90 TL’ye satılan bu ürün %33 ürün kampanyasıyla 264,90 TL’ye satışa çıkartıldı.

MİGROS MARKET İNDİRİMLİ BULAŞIK VE ÇAMAŞIR DETARJANLARI

Migros marketler Finish marka bulaşık makinesi deterjanı tabletinin yanı sıra Fairy, Omo, Vernel, Perwoll gibi birçok çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanını da indirim kampanyasıyla müşterilerine sunuyor. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünler…