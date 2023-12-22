Bunu şimdi alan 1 ay sonra zengin olacak! Uzman isim saç baş yolduran tahminini açıkladı!

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Bunu şimdi alan 1 ay sonra zengin olacak! Uzman isim saç baş yolduran tahminini açıkladı!
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ABD enflasyonunun yavaşlamasıyla birlikte uzman isimler de altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapmaya başladı. Uzman isim Necmettin Batırel ABD dolarının zayıflayacağını ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açtığını söyleyerek son 3 ayın en düşük seviyelerinde olduğunu ve ONS altının son 7 ayın en yüksek seviyelerine yükseldiğini söyledi. Batırel ONS altının 5 işlem gününde yükseldiğini ve 2 bin 50 doları test ettiğini söyledi. FED 2024 senesinin ikinci çeyreği itibariyle faiz indirimlerine başladıktan sonra altın fiyatlarında yaşanan yükselişin de desteklenmesi bekleniyor. 

altın yatırımı yapanlar kazanacak

FED para politikaların gevşettikten sonra dolar zayıflamaya başlayacak ve 2024 senesinde desteklenecek. Altın fiyatlarının önümüzdeki sene itibariyle bütün zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Necmettin Batırel konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; 'Altın uçuşa geçti. ONS altın 2 bin 40 dolara yükseldi. 24 ayar külçe altının gram fiyatı 1930 TL'yi geçti. ONS altın 2 bin 70 dolarla tarihi zirvesini geçmiş olacak. Fiyat kademeli olarak 2 bin dolara yükselecek. Altın alan kazanacak.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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