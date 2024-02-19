Bunu yapanlar günlük 100 TL ceza tokadını yiyecek! Büyük zam cepleri kavuracak

AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan 8. yargı paketi, Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişikliklere işaret ediyor. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurular çerçevesinde yapılan hak ihlali kararlarının belirlenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tazminat Komisyonu'na yeni görevler veriliyor.

Bu kapsamda, makul yargılama süresinin ötesinde kalan sürelerin gözden geçirilmesi ve maddi-manevi hak kayıplarının 9 ila 16 ay arasında hükme bağlanması hedefleniyor. Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi önünde biriken 92 bin dosyanın azaltılmasına katkı sağlayacak.

Paket, özellikle 1 Haziran öncesinde kalan dosyaların da Tazminat Komisyonu'nda değerlendirilmesini öngörüyor. Ayrıca, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemenin ayrı bir suç olarak kabul edilmesi ve bu kişilerin ayrı ayrı cezalandırılması, adalet sisteminin işleyişinde önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.





Mahkemelerde vatandaşların bekleme sürelerinin eşitlenmesi, istinaf, temyiz ve tebliğ sürelerindeki farkların ortadan kaldırılması da yargı sisteminin daha etkin ve adil işlemesine katkı sağlayacak önemli adımlar arasında yer alıyor. Bekleme süresinin iki haftaya indirilmesi, adli para cezalarının miktarının artırılması, ön ödeme miktarının belirlenmesinde hapis cezasının bir gün karşılığının 30 liradan 100 liraya çıkarılması da paketin detayları arasında bulunuyor.

Bu yeni düzenlemeler, adalet sisteminin daha hızlı, şeffaf ve etkili bir şekilde işlemesini amaçlayarak, vatandaşların adalet taleplerine daha etkin cevaplar verilmesini hedefliyor.