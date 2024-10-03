Bursa'da Güneş Enerjisi Santrali İhaleye Çıkıyor

Bursa'da Yeni Güneş Enerjisi Projesi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik önemli bir adım atılıyor. "Yap-İşlet-Devret modeli" kapsamında, 945 kilovat gücünde bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için ihale ilanı yayımlandı.

İhale Detayları

İhale ilanı, Büyükorhan Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de duyuruldu. Karalar Mahallesi'nde yer alan taşınmaz, santralin işletilmesi amacıyla 20 yıl süreyle kiralanacak. Kiralama işlemi, yıllık bedel üzerinden gerçekleştirilecektir.

İhaleye katılmak isteyenler, şartname ve eklerini Büyükorhan Belediyesi ihale biriminde gün içerisinde inceleyebilir ve 2.000 lira karşılığında satın alabilir. GES tesisinin geçici teminatı ise 660.000 lira olarak belirlenmiştir.

İhaleye Katılım

İhale süreci, 15 Ekim Salı günü saat 14.00'te, Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Enerji sektöründe önemli bir gelişme olarak öne çıkan bu ihale, bölgedeki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi açısından büyük bir fırsat sunmaktadır.