Bursa'da Vakıfların Yüzde 60'a Varan Kira Zammı Esnafı Vurdu

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yüzde 60'a varan kira zammı esnafı zor durumda bıraktı; BTÇH Başkanı İsa Altıkardeş ve esnaf tepkili.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:09
Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele devam ederken, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiracılara gönderdiği yüzde 60'a varan kira zamlarıyla esnafı zor durumda bıraktı. Devletin yeniden değerleme oranını yüzde 25 olarak belirlediği bir dönemde vakıfların yüzde 55-60 oranındaki artışı büyük tepki topladı.

Esnafın Tepkisi

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı İsa Altıkardeş, yapılan zammın esnafı ciddi şekilde sıkıntıya soktuğunu belirtti. Altıkardeş, "Geçen yıl deprem sonrası tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için yüksek zamlar yapılmıştı. Ancak bu yıl da yüzde 60’ın altında zam oranı çıkmıyor. Vakıflara destek olmamız gerekiyor ama Türkiye genelinde en yüksek oranın Bursa’da olması esnafı zorluyor" dedi.

Altıkardeş, önümüzdeki yıllarda kira artışlarının enflasyon oranı ve TEFE-TÜFE’ye göre yapılacağı sözünü aldıklarını ifade ederek, "Enflasyonun yüzde 20’lere inmesini umut ediyoruz. Ancak kira zamları yüzde 40 olarak açıklanırsa esnafın ayakta kalması imkânsız hale gelir" diye konuştu.

Tarihi Çarşıda Boşalan Dükkanlar

Altıkardeş, Tarihi çarşıda ilk kez boş dükkanların görüldüğünü vurgulayarak, Bakırcılar Çarşısı’nda dört dükkân boş olduğunu söyledi. Zamlar ve enflasyonun aynı hızla devam etmesi halinde esnafın kepenk kapatma riskinin arttığını kaydetti.

Yerel Esnaftan Çağrı

Haşimişcan Caddesi’ndeki Tuğsa İş Merkezi’nde büfe işletmecisi Naci Koşapınar ise tepkisini, "Vakıflardan bu kadar yüksek zam beklemiyorduk. Geçen yıl da yüksek artış olmuştu. Bu yıl yine yüzde 60’a yakın zam yapıldı. Enflasyonla mücadelede bu yükü nasıl taşıyacağız? Bakanlığın bir an önce müdahale etmesi gerekiyor" sözleriyle dile getirdi.

Esnaf, artan kira yükünün sürdürülemez olduğunu savunurken, bölgedeki ekonomik canlılığın korunması için yetkililerden adım atılması talep ediliyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN HERKESİN ELİNİN TAŞININ ALTINA KOYMASI GEREKİRKEN VAKIFLAR BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KİRACILARINA 'RAYİÇ BEDEL' BAHANESİ İLE YÜZDE 60'A VARAN ORANDA ZAM YAPMASI ESNAFI ŞOKA SOKTU.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

