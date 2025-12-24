DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Bursa kestane şekeri için kritik adım: Erdal Şahan İlka Şekerleme'yi ziyaret etti

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İlka Şekerleme tesislerinde kestane şekerinin üretim sürecini inceledi; biyolojik mücadeleyle verim artışları sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:16
Bursa kestane şekeri için kritik adım: Erdal Şahan İlka Şekerleme'yi ziyaret etti

Bursa kestane şekeri için kritik adım: Erdal Şahan İlka Şekerleme'yi ziyaret etti

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla dış pazara Bursa kestane şekeri üreten İlka Şekerleme tesislerini ziyaret ederek kestanenin şekere dönüşüm sürecini yerinde inceledi.

Üretim hattı ve kalite uygulamaları

Tesisin Nilüfer Yaylacık konumundaki modern üretim alanını gezen Şahan, üretimin her aşamasına ilişkin detaylı bilgi aldı. Ziyarette İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ev sahipliği yaptı. Şahan, üretim hattı, hijyen ve sanitasyon uygulamaları ile kalite kontrol süreçleri ve ihracata yönelik standartlar hakkında bilgilendirildi.

Kestanenin ekonomik ve çevresel önemi

Orman meyvesi olan kestanenin işlenerek katma değeri yüksek bir ürüne dönüşmesinin Bursa ekonomisi ve orman köylüsü açısından taşıdığı önem sıklıkla vurgulandı. Şahan, kestane yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların Orman Genel Müdürlüğü destekleriyle kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Saha sorunları ve tedbirler

Ziyarette, Bursa'nın kestane şekeri üretiminde merkez konumda olmasına rağmen kestane ağaçlarındaki gal arısı ve mavi mürekkep hastalığı nedeniyle son yıllarda verim düşüşü yaşandığı; bunun sonucu olarak üreticilerin hammaddenin büyük bölümünü Ödemiş ve Kiraz bölgelerinden temin etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Biyolojik mücadelede somut sonuçlar

Orman Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda yürüttüğü biyolojik mücadele ve ıslah çalışmaları sayesinde sahada verim artışlarının gözlemlenmeye başladığı belirtildi. 2025 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 650 bin gal yumrusu toplandığı, bu yumrulardan 75 bin adet Torymus sinensis üretildiği ve yüzde 11,5lik üretim oranına ulaşıldığı kaydedildi.

İş birliği ve yerel üretimin güçlendirilmesi

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, firma olarak Bursa'da kestane yetiştiriciliğinin yeniden güçlenmesi için sorumluluk almaya hazır olduklarını; yerel üretimin artmasının sektör ve Bursa ekonomisi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ERDAL ŞAHAN, KARDELEN VE YAYLACIK MARKALARIYLA İÇ PAZARA, CARDELİON...

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ERDAL ŞAHAN, KARDELEN VE YAYLACIK MARKALARIYLA İÇ PAZARA, CARDELİON MARKASIYLA DIŞ PAZARA BURSA KESTANE ŞEKERİ ÜRETEN İLKA ŞEKERLEME TESİSLERİNİ ZİYARET EDEREK, KESTANENİN ŞEKERE DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ YERİNDE İNCELEDİ. ZİYARETTE, BURSA’DA KESTANE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Halk Ekmekte Zam Yok: 210 gram 10 TL
2
Alaşehir Pazarında Bal Kabağı: Kendisi ve Çekirdeği Şifa Kaynağı
3
Çinli Firma Edirne'de 1.660 Kişiye İstihdam Sağlayacak
4
Trabzon iş dünyası 18 ülkeyle çevrim içi ikili iş görüşmesinde buluştu
5
Bursa kestane şekeri için kritik adım: Erdal Şahan İlka Şekerleme'yi ziyaret etti
6
Sarıgöl'de Sultaniye ve Red Globe Üzümler Bağdan Sofraya Yeni Yıl İçin Hazır
7
ÜÇEL Kauçuk, Ürgüp 2 MWp GES ile Karbon Ayak İzini Azaltıyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı