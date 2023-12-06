Buz gibi soğukta ceplere alev aldıran zam! Hem oduna hem kömüre okkalı zam geldi: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Farklı ürünler üzerinde zamlar gündeme gelirken kömür ve oduna zam geldiği duyuruldu. Yılın sonuyla beraber kömür fiyatlarında artış yapıldığı açıklandı.

Buz gibi soğukta ceplere alev aldıran zam! Hem oduna hem kömüre okkalı zam geldi: Fiyatlar dudak uçuklatıyor
Yayın Tarihi:

Yerli ve ithal kömür fiyatlarında kış öncesinde yaklaşık 2.500 TL ve 4 bin TL arasında farklılık gösterirken gelen zamlarla beraber yüzde 125 oranında yükseliş dikkatleri çekti. Gelecek kışın ise 7.250 TL ve 9 bin TL arasında yeni rakamlar yayınlandı.

odun ve kömüre zam

Kırsal kesimlerde en çok ısınma olarak odun tercih edilirken ton fiyatı ise geçtiğimiz sene 2.500 TL-3.500 TL arasında değişirken gelen zamlar sonrasında odun fiyatları 7.000 - 9.000 TL aralığında olacağı bilgisi verilerek yüzde 140 oranında yükseliş görüldü. 

Öne Çıkanlar
Gece hemen uykuya dalamamanızın nedeni bu olabilir! Ne çaydan ne kahveden kaynaklanıyor Gece hemen uykuya dalamamanızın nedeni bu olabilir! Ne çaydan ne kahveden kaynaklanıyor
Sürekli mutsuz, negatif olanlara kötü haber! Bu hastalıklar yakanızı bırakmayabilir Sürekli mutsuz, negatif olanlara kötü haber! Bu hastalıklar yakanızı bırakmayabilir
Yeni teknikleri unutun, lavaboyu sadece bu yöntem açıyor! İçine bir kaşık döküp geri çekilin yeter Yeni teknikleri unutun, lavaboyu sadece bu yöntem açıyor! İçine bir kaşık döküp geri çekilin yeter
Çok Okunanlar
Renault gemileri yaktı! Bu modelin fiyatı yarı yarıya düştü: İkinci el fiyatına satışta Renault gemileri yaktı! Bu modelin fiyatı yarı yarıya düştü: İkinci el fiyatına satışta Ay sonunu getiremeyen emekliye tek seferlik 10 bin 700 TL yatırılacak! Bunu yapan emekliler bayram eder Ay sonunu getiremeyen emekliye tek seferlik 10 bin 700 TL yatırılacak! Bunu yapan emekliler bayram eder Hızlı olan bu arabayı yarı fiyatına alır! Renault kampanyanın alasını yaptı Hızlı olan bu arabayı yarı fiyatına alır! Renault kampanyanın alasını yaptı Ev sahipleri kiralara zam yapmak için o tarihi bekliyorlar! Ev sahipleri kiralara zam yapmak için o tarihi bekliyorlar! AK Parti kulislerinden asgari ücret bilgisi sızdı: İşte masadaki rakam! AK Parti kulislerinden asgari ücret bilgisi sızdı: İşte masadaki rakam!