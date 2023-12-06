Buz gibi soğukta ceplere alev aldıran zam! Hem oduna hem kömüre okkalı zam geldi: Fiyatlar dudak uçuklatıyor
Farklı ürünler üzerinde zamlar gündeme gelirken kömür ve oduna zam geldiği duyuruldu. Yılın sonuyla beraber kömür fiyatlarında artış yapıldığı açıklandı.
Yerli ve ithal kömür fiyatlarında kış öncesinde yaklaşık 2.500 TL ve 4 bin TL arasında farklılık gösterirken gelen zamlarla beraber yüzde 125 oranında yükseliş dikkatleri çekti. Gelecek kışın ise 7.250 TL ve 9 bin TL arasında yeni rakamlar yayınlandı.
Kırsal kesimlerde en çok ısınma olarak odun tercih edilirken ton fiyatı ise geçtiğimiz sene 2.500 TL-3.500 TL arasında değişirken gelen zamlar sonrasında odun fiyatları 7.000 - 9.000 TL aralığında olacağı bilgisi verilerek yüzde 140 oranında yükseliş görüldü.