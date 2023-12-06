Buz gibi soğukta ceplere alev aldıran zam! Hem oduna hem kömüre okkalı zam geldi: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Yerli ve ithal kömür fiyatlarında kış öncesinde yaklaşık 2.500 TL ve 4 bin TL arasında farklılık gösterirken gelen zamlarla beraber yüzde 125 oranında yükseliş dikkatleri çekti. Gelecek kışın ise 7.250 TL ve 9 bin TL arasında yeni rakamlar yayınlandı.





Kırsal kesimlerde en çok ısınma olarak odun tercih edilirken ton fiyatı ise geçtiğimiz sene 2.500 TL-3.500 TL arasında değişirken gelen zamlar sonrasında odun fiyatları 7.000 - 9.000 TL aralığında olacağı bilgisi verilerek yüzde 140 oranında yükseliş görüldü.