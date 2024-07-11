Çalışanlar sonunda oh çekecek! Gece yarısı flaş tazminat kararı onaylandı!

Doğrudan memurları ilgilendiren önemli bir değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Memurların maaş artışları ve tazminat şartlarına ilişkin yedi önemli değişiklik ayrıntılı olarak açıklandı.ç Açıklanan karara göre, 2006 yılından bu yana yürürlükte olan ve zaman içerisinde birçok değişikliğe uğrayan memur maaş artışları ve ödeneklerine ilişkin kararnamede 2024 yılına kadar geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen değişiklikler Resmi Gazete'de şu ayrıntılarla yayımlandı:

- Özel hizmetlere ilişkin ücretlendirme çerçevesinde üst yönetim ve genel yönetim hizmetlerine ilişkin tablolarda değişiklik yapılmıştır. Saymanlar, maliye saymanları ve diğer saymanlar için yeni tanımlar getirildi.

- Eğitim ve öğretim ücretlendirmesi bölümünde makine ve tasarım teknolojisine ilişkin değişiklikler yapılmış olup bazı cümleler çıkarılmıştır.





- Kalan ücret tablosunda bazı kalemlerde düzenleme yapılmıştır. Örneğin sağlık hizmetleri, eğitim teknolojisi gibi alanlarda yeni tanımlar ve düzenlemeler getirildi.

- Din enstitüsü için din hizmetlerine ilişkin ücretlendirme ve yeni derecelerin belirlenmesi konusunda özel düzenlemeler yapılmıştır. -Adli işler ücretlendirme kısmında yönetici, sayman, gelir saymanı ve diğer saymanların tanımları yeniden düzenlendi.

- Çok müfredatlı Anadolu liseleri ile teknik ve mesleki eğitim programlarına yeni sıralamalar eklendi.

Bu değişikliklerle birlikte 2024 yılında memur maaş ve tazminatlarına zam yapılması zorunluluğu güncellenmiş olup bu zorunluluk Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir.