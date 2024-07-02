Çalışanlara bu aya özel 26.000 TL ikramiye gibi ödeme! Başvuru yok, anında IBAN'a yatırılacak

Milyonlarca emekli için Haziran ayı, banka promosyonlarına odaklanma zamanı geldi. Garanti BBVA, emekli maaşını 10.000 TL'ye kadar olanlar için 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasında olanlar için 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstü emekliler için 15.000 TL tutarında nakit promosyon sunuyor. Ödemeleri 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler bu avantajdan yararlanabiliyor.

Ziraat Bankası ise SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik cazip bir teklif sunuyor. Banka, emekli aylıklarını Ziraat Bankası üzerinden 3 yıl boyunca almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. 2022 yılına ait devam eden promosyonları iade etmeye gerek olmadan yeni başvurular kabul ediliyor.

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl süreyle bankadan almayı kabul eden müşterilerine de cömert bir promosyon sunuyor. 10.000 TL ile 14.999,99 TL arası emekli maaşı alanlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arası emekli maaşı alanlar için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar için 12.000 TL tutarında promosyon avantajı sağlıyor.





ING Bank, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara geniş kapsamlı bir promosyon paketi sunuyor. Banka, maaş tutarına göre değişen 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatına bağlı olarak ek 3.000 TL nakit promosyon imkanı da sağlıyor, toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

Denizbank, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdünde bulunan emeklilere özel promosyonlar sunuyor. 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar ile emeklilere cazip bir teklif sunuyor. Promosyon tutarı, emekli maaşının tutarına bağlı olarak belirleniyor.

İş Bankası, 28 Mart - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyası kapsamında emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar sunuyor. Müşterilerin 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan emekli maaşı almaya devam etmeleri şartıyla promosyondan yararlanmaları mümkün.





Fibabanka, 3 yıl süreyle emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilere özel olarak 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar sunuyor. Promosyon tutarı, emekli maaşının miktarına göre belirleniyor ve müşterilerin bankayla olan bağlılığına bağlı olarak artıyor.

QNB Finansbank, emekli maaşını QNB Finansbank'tan almaya karar veren müşterilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyonlar sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim de sağlanıyor, toplamda 16.200 TL'ye varan emekli promosyonu müşterilere sunuluyor.

Türkiye Finans, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik olarak 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar sunuyor. Emeklilerin bankayla 36 ay boyunca çalışmaları ve emekli maaşlarını Türkiye Finans'tan almaları şartıyla promosyondan yararlanabiliyorlar.





Vakıfbank, 10.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar sunuyor. Promosyon tutarı, emekli maaşının miktarına göre değişiklik gösteriyor ve müşterilerin bankayla olan bağlılığına bağlı olarak artıyor.

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyonlar sunuyor. Ayrıca, 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL'ye varan promosyon fırsatı sağlıyor. Promosyonlar, 1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde sunuluyor.

Sonuç olarak, emekliler için Haziran ayında güncellenen banka promosyonları geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Her bankanın kendine özgü avantajları ve şartları bulunuyor. Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu bankaları geniş kitlelere hitap ederken, ING, İş Bankası, Fibabanka gibi özel bankalar da cazip promosyonlar sunuyor. Emekliler, maaş tutarlarına göre değişen nakit ödemeler ve ek avantajlarla kendilerine en uygun bankayı seçerek ek gelir sağlama fırsatını değerlendirebilirler. Bu promosyonlar, emeklilerin finansal planlarını destekleyerek yaşam kalitelerini artırma yolunda önemli bir adım olabilir.