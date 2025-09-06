DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.909 0,67%

Cam Balkon Tekerleği ve Vinil Asetat Kopolimerleri İthalatına Gözetim Kararı

Ticaret Bakanlığı, cam balkon tekerleği ve bazı "vinil asetat kopolimerleri" ithalatında gözetim uygulanmasına karar verdi; tebliğler 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:43
Cam Balkon Tekerleği ve Vinil Asetat Kopolimerleri İthalatına Gözetim Kararı

Cam Balkon Tekerleği ve Vinil Asetat Kopolimerleri İthalatına Gözetim Kararı

Ticaret Bakanlığı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımladı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanması'na ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğlerle, söz konusu eşyaların ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, "küçük tekerlekler (yalnız cam balkon tekerleği)" ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 5,5 dolar, "vinil asetat kopolimerleri, sulu dispersiyon halinde olan hariç (ilk şekillerde)" ithalatında ise birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Kurumlar Vergisi Rekortmenleri: Bankalar Zirvede
2
Trabzon'da 8 Aylık Fındık İhracatı 455 Milyon 563 Bin Doları Aştı
3
TÜBİTAK-Ufuk Avrupa 2025 Çağrısı: Kuantum, Yapay Zeka ve Uzayda İşbirliği
4
Fransa'da Siyasi İstikrarsızlık Borç Krizini Tetikliyor: Banka Hisseleri Düşüşte
5
Çin'de Konut Fiyatları Düşüşü Sürüyor — Temmuz 2025
6
Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı! ÖTV muafiyetli yeni fiyatı şoke edecek
7
452 bin TL'si olana iki ilde arsa satışı! 9 gün süre verildi

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı