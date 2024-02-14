Cam ürünlerinin en kaliteli markaları o markette indirime girdi! Yüzde 40 indirim sizi bekliyor

Cam ürünlerin meraklısına müjdeli haber Migros marketlerden duyuruldu. Migros marketler en kaliteli markalardan olan Paşabahçe ve Borcam markalı ürünlerde %40 indirim kampanyasına imza attı. 13 Şubat tarihi itibariyle başlamış olan bu kampanya 17 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Şişeden çerezliğe, bardaktan tabaklara kadar birçok cam ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte Migros marketlerde %40 indirimli satışa çıkartılan cam ürünleri…

HANGİ CAM ÜRÜNÜNE EL ATSANIZ %40 İNDİRİMLİ RAFLARDA YERİNİ ALDI

Eğer kaliteli cam ürünlerini satın almak istiyorsanız, Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyaya muhakkak göz atmalısınız. 13 Şubat itibariyle başlamış olan bu kampanya doğrultusunda Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde Paşabahçe ve Borcam markalı ürünler %40 indirimli satışta olacak. Dilerseniz online mağazalardan dilerseniz de en yakın Migros market şubesinden %40 oranında indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz. İşte Migros marketlerde satışa çıkartılmış olan Paşabahçe ve Borcam marka ürünlerin bazıları…

Paşabahçe Ice Ville Dondurmalık Tatlı Sunum Kasesi (440410)



Paşabahçe Vita Su Şişesi 500 Cc



Paşabahçe (53392) Çerezlik / Servis Tabağı 17 Cm



Paşabahçe Chroma Metallıc Aqua Metallıc Fincan



Paşabahçe 100.Yıl Kulplu Bardak



Paşabahçe Sade Çay Tabağı 6'Lı



Paşabahçe(52174)boston Shots 40Cc Shot Bardağı



Paşabahçe Iconic Kupa 330 Cc (55753)



Paşabahçe Nostalji Rakı Bardağı 200 Cc (96747)



Paşabahçe (103299) Puantiye Metal Kapak Kavanoz 1000cc



Paşabahçe Aşiyan Çay Bardağı 6'lı 86 Cc



Paşabahçe (10359) Invitation Oval Tabak 29 Cm



Paşabahçe Elysia Dondurmalık 250 Cc 2'li



Paşabahçe Bistro Küllük Siyah 2'li



Paşabahçe Nova Su / Viski Bardağı 315 Cc 3'lü



Paşabahçe Çay Takımı Damla Logo Limon Desen



Paşabahçe Woody Bambu Kapaklı Kavanoz 575 Cc



Paşabahçe Iconic Şişe 1100 cc



Paşabahçe Iconıc Mavi Meşrubat Bardağı 365Cc 3'lü







MİGROS MARKETLER %40 İNDİRİMLİ SATILAN CAM ÜRÜNLERİ