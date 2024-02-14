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Cam ürünlerinin en kaliteli markaları o markette indirime girdi! Yüzde 40 indirim sizi bekliyor

Kaliteli cam ürünlerini almak isteyen vatandaşların müjdeli haber Migros marketlerden verildi. Migros marketlerde Paşabahçe ve Borcam markalı ürünler yüzde 40 indirimli satışa çıkartıldı. 192 ürün 17 Şubat 2024 tarihine kadar yüzde 40 indirimli satışta…

Yayın Tarihi: 14.02.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:57
Cam ürünlerinin en kaliteli markaları o markette indirime girdi! Yüzde 40 indirim sizi bekliyor

Cam ürünlerin meraklısına müjdeli haber Migros marketlerden duyuruldu. Migros marketler en kaliteli markalardan olan Paşabahçe ve Borcam markalı ürünlerde %40 indirim kampanyasına imza attı. 13 Şubat tarihi itibariyle başlamış olan bu kampanya 17 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Şişeden çerezliğe, bardaktan tabaklara kadar birçok cam ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte Migros marketlerde %40 indirimli satışa çıkartılan cam ürünleri…

HANGİ CAM ÜRÜNÜNE EL ATSANIZ %40 İNDİRİMLİ RAFLARDA YERİNİ ALDI

Eğer kaliteli cam ürünlerini satın almak istiyorsanız, Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyaya muhakkak göz atmalısınız. 13 Şubat itibariyle başlamış olan bu kampanya doğrultusunda Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde Paşabahçe ve Borcam markalı ürünler %40 indirimli satışta olacak. Dilerseniz online mağazalardan dilerseniz de en yakın Migros market şubesinden %40 oranında indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz. İşte Migros marketlerde satışa çıkartılmış olan Paşabahçe ve Borcam marka ürünlerin bazıları…

  • Paşabahçe Ice Ville Dondurmalık Tatlı Sunum Kasesi (440410) 
  • Paşabahçe Vita Su Şişesi 500 Cc 
  • Paşabahçe (53392) Çerezlik / Servis Tabağı 17 Cm 
  • Paşabahçe Chroma Metallıc Aqua Metallıc Fincan 
  • Paşabahçe 100.Yıl Kulplu Bardak 
  • Paşabahçe Sade Çay Tabağı 6'Lı 
  • Paşabahçe(52174)boston Shots 40Cc Shot Bardağı 
  • Paşabahçe Iconic Kupa 330 Cc (55753) 
  • Paşabahçe Nostalji Rakı Bardağı 200 Cc (96747) 
  • Paşabahçe (103299) Puantiye Metal Kapak Kavanoz 1000cc 
  • Paşabahçe Aşiyan Çay Bardağı 6'lı 86 Cc 
  • Paşabahçe (10359) Invitation Oval Tabak 29 Cm 
  • Paşabahçe Elysia Dondurmalık 250 Cc 2'li 
  • Paşabahçe Bistro Küllük Siyah 2'li 
  • Paşabahçe Nova Su / Viski Bardağı 315 Cc 3'lü 
  • Paşabahçe Çay Takımı Damla Logo Limon Desen 
  • Paşabahçe Woody Bambu Kapaklı Kavanoz 575 Cc 
  • Paşabahçe Iconic Şişe 1100 cc 
  • Paşabahçe Iconıc Mavi Meşrubat Bardağı 365Cc 3'lü 

Cam ürünlerinin en kaliteli markaları o markette indirime girdi! Yüzde 40 indirim sizi bekliyor

MİGROS MARKETLER %40 İNDİRİMLİ SATILAN CAM ÜRÜNLERİ

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