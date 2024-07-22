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Casper Excalibur'da Oyun Deneyimini Yenileyen 6 Teknoloji

Casper Excalibur, kullanıcılarına özelleştirilmiş oyun bilgisayarları sunan 6 yeni teknoloji ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:02
Casper Excalibur'da Oyun Deneyimini Yenileyen 6 Teknoloji

Casper Excalibur ile Oyun Tutkunlarına Yeni Bir Deneyim

Casper, E650 ve E750 masaüstü modellerinde oyunseverler için etkileyici yenilikler sunarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, KUR-AL uygulaması aracılığıyla binlerce konfigürasyon seçeneğinden faydalanarak, bilgisayarlarını kişiselleştirebiliyor.

Özel Tasarım ve Performans

Excalibur'un E650 ve E750 modelleri, mükemmel bir oyun deneyimi için altı yeni teknolojiye sahip. Üretim sürecinde, sipariş verildiği anda kullanıcıya özel olarak tasarlanan bu bilgisayarlar, anakart, kasa, güç kaynakları ve soğutma sistemleri gibi bileşenlerle donatılıyor.

UV Işın Teknolojisi ile Dayanıklılık

UV ışın teknolojisi, bilgisayar kasalarına modern bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Kir tutmayan yapısıyla kolay temizlenebilen bu kasalar, ayrıca çizilmelere karşı üstün koruma sunuyor.

RGB Aydınlatma ile Görsellik

Benzersiz bir görsellik sunan RGB aydınlatmalı fanlar, oyunculara görsel bir şölen yaşatıyor. Özel soğutma sistemleri sayesinde, oyun atmosferini artıran bir estetik sunuluyor.

Yeni Nesil İşlemcilerle Güçlü Performans

Intel'in 13. ve 14. nesil işlemcileri, Raptor Lake S Refresh teknolojisi ile birleştirilerek oyun tutkunlarının taleplerini karşılıyor. Bu işlemciler, yüksek performans gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçenek sunuyor.

Gelişmiş Soğutma Sistemleri

Excalibur, uzun süreli kesintisiz oyun deneyimi sağlamak için tasarlanmış akıllı soğutma sistemleriyle donatılmıştır. Tercihler doğrultusunda özelleştirilebilen hava ve sıvı soğutma çözümleri, yüksek performanslı oyun seansları için ekstra soğutma sağlayarak bilgisayarın ömrünü uzatıyor.

NVIDIA RTX4090 ile Eşsiz Grafik Performansı

NVIDIA'nın ADA LoveLace mimarisiyle geliştirilen RTX4090 ekran kartı, yüksek FPS ve mükemmel grafik performansı sunarak, oyunseverlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Yapay zeka destekli DLSS 3.5 fonksiyonları sayesinde iki kata kadar performans ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Casper Excalibur'un sunduğu bu yenilikler, oyunculara hem performans hem de görsellik açısından devrim niteliğinde bir deneyim vaat ediyor.

Casper Excalibur, E650 ve E750 masaüstü modellerinde oyunseverlere yeni teknolojiler sundu....

Casper Excalibur, E650 ve E750 masaüstü modellerinde oyunseverlere yeni teknolojiler sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, binlerce çeşit donanım seçeneği arasından oyuncuların dilediği konfigürasyonu gerçekleştirebilmesini mümkün kılan Excalibur, kişiselleştirilmiş bilgisayara olanak sağlıyor.

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