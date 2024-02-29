Cebinde kredi kartı olanlar yandı! Bu karar kartları kırıp attıracak

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine atanmasının ardından, Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi değişim rüzgarları esmeye başladı. Ancak, sonrasında yaşanan yönetim değişiklikleri, bu dönemsel dengelerin yeniden gözden geçirilmesine sebep oldu. 2024 yılı itibarıyla, kredili ürünler ve özellikle kredi kartlarına yönelik sıkılaşma sinyalleri ön plana çıkmaya başladı.



KREDİ KARTI LİMİTLERİNE KÖKLÜ DEĞİŞİM





Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte, kredi kartı limitlerinde köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara, artık kart sahiplerinin aylık gelirinin 4 katını aşan limitler vermemeleri yönünde çağrıda bulunuyor. Bu çağrının, finansal disiplinin ve sağlıklı borçlanma alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.



Özellikle asgari ücretle geçinen bireylerin, yüksek limitli kartlara sahip olmalarının riskli bir durum oluşturduğu vurgulanıyor. Bu durumun, bireylerin bilinçsiz borçlanma eğilimlerini artırdığı ve dolayısıyla ekonomik istikrarı tehdit ettiği belirtiliyor. Bankaların, müşterilerinin finansal durumlarını daha iyi değerlendirerek kredi kartı limitleri konusunda daha dikkatli adımlar atması gerektiği üzerinde duruluyor.



Türkiye'de finansal piyasaların ve bireylerin mali durumlarının daha sağlıklı bir temele oturtulması adına atılan bu adımların, gelecek için olumlu bir zemin hazırlayacağı öngörülüyor. Ancak, bu süreçte tüm paydaşların işbirliği içinde hareket etmesi ve finansal okuryazarlığın artırılması da önem arz ediyor. Bu doğrultuda, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde finansal sorumluluk anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

