Cep Telefonu Ana Kartı İthalatında Yeni Gözetim Düzenlemesi

Cep Telefonu Ana Kartı İthalatında Yenilikler

Ticaret Bakanlığı, cep telefonlarının önemli parçalarından biri olan dizgisi yapılmış ana kartın ithalatına yönelik yeni bir gözetim düzenlemesi getirdi. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yürürlüğe girdi.

Üretim ve İstihdamı Destekleme Amaçlı

Bakanlık yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren üretici firmaların ekonomik katkılarını artırmak ve istihdam yaratmak amacıyla, belirli ürünlerin ithalatı yakından izlenecek. Bu nedenle cep telefonları ve yedek parçalarının ithalatında gözetim uygulaması devreye sokuldu.

Ana Kart Tanımında Değişiklik

Yapılan incelemeler sonucunda, cep telefonları için ithal edilen dizgisi yapılmış ana kartların, mevcut gözetim uygulamasından kaçtığı belirlendi. Bu durumun önüne geçmek amacıyla, tebliğde ana kart tanımı güncellenerek "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş ana kartlar)" ifadesi eklendi. Bu değişiklik ile birlikte, bu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti olarak adet başına 100 dolar gözetim uygulaması getirildi.