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Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Uludağ İçecek Grubu fiyatları zamlandı! İşte güncel fiyatlar...

Yayın Tarihi: 26.07.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:30
Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Uludağ İçecek Grubu'nun ürünlerine yapılan zamlar, içecek severleri etkiledi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurduğu güncel bilgilere göre, Uludağ Limonata ve Frutti Extra ürünlerinin fiyatları önemli ölçüde artış gösterdi. Bu artış, yüzde 15 ile yüzde 19.5 arasında değişen oranlarda gerçekleşti. Fiyatların yükselmesi, hem bu markaların hem de genel içecek pazarının dinamiklerini etkileyebilir.

Yeni fiyatlar, özellikle sık tüketilen ürünlerde belirgin bir artışı işaret ediyor. Örneğin, 300 ml Frutti Extra pet şişe 20.00 TL, 250 ml Frutti Extra cam şişe ise 25.00 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 250 ml şişe gazoz ve portakal da 20.00 TL'ye yükseldi. Limonata ve meyve suyu kategorilerinde de benzer şekilde artışlar gözlemleniyor; 2 litrelik limonata 70.00 TL, 1 litrelik limonata ve meyve suyu ise 40.00 TL'ye çıktı.

uludağ zam

Bu fiyat değişiklikleri, özellikle yaz aylarında soğuk içecek tüketiminin artmasıyla birlikte dikkat çekici bir etki yaratabilir. İçeceklerin fiyatlarının bu denli artması, tüketicilerin alternatif ürün arayışlarına yönelmesine veya tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmelerine neden olabilir. Ayrıca, bu durum, içecek üreticilerinin maliyetleriyle ilgili zorlukların ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Uludağ İçecek Grubu'nun ürünlerinde yapılan bu zam, içecek fiyatlarının yükselmesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Fiyatların nasıl bir trend izleyeceği ve bu değişikliklerin pazardaki diğer markalar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ise merakla bekleniyor.

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