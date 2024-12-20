Çiçeksepeti'ndeki Rekabet Soruşturması Taahhütle Sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti Soruşturmasını Taahhütle Tamamladı

Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturmasını, alınan taahhütler çerçevesinde sonlandırma kararı aldı. Kurul, Çiçeksepeti'nin platform hizmetlerini üçüncü taraf satıcılara kapatması ve kendi bayileri lehine hareket etmesi iddialarıyla soruşturma açtığını duyurdu.

Taahhütler ve Şirketin Yükümlülükleri

Açıklamalara göre, Çiçeksepeti, soruşturma sürecinde bu iddialara yanıt olarak taahhüt başvurusunda bulundu. Rekabet Kurulu, sunulan taahhütlerin rekabet sorunlarını giderme kapasitesine sahip olduğunu, hızlıca yerine getirilebileceğini ve etkili bir şekilde uygulanabileceğini belirterek kabul etti.

Bu taahhütler, şirket için bağlayıcı hale getirilirken, aşağıdaki bilgiler paylaşıldı:

Çiçek ve Yenilebilir Çiçek Kategorilerinde Üçüncü Taraf Satıcılar: Belirli koşulları sağlayan üçüncü taraf satıcılar, talep ettikleri takdirde Çiçeksepeti platformunda faaliyet gösterebilecek.

Belirli koşulları sağlayan üçüncü taraf satıcılar, talep ettikleri takdirde Çiçeksepeti platformunda faaliyet gösterebilecek. Şeffaf Arama Sonuçları: Arama sıralamasına etki eden temel parametreler, üçüncü taraf satıcılara duyurulacak.

Arama sıralamasına etki eden temel parametreler, üçüncü taraf satıcılara duyurulacak. Tanıtım İbareleri: Bedel karşılığı üst konuma yerleştirilen ürünler için 'satıcının seçimi' ibaresi kullanılacak.

Bedel karşılığı üst konuma yerleştirilen ürünler için 'satıcının seçimi' ibaresi kullanılacak. Özelleştirilmiş Sıralama Seçenekleri: Tüketicilere çeşitli kriterlere göre sıralama yapma imkanı sunulacak.

Taahhütlerin, daha önce pazaryeri modelinde faaliyet gösteren üçüncü taraf satıcılara e-posta yoluyla bildirileceği de belirtildi. Çiçeksepeti, çiçek ve bonnyfood kategorilerinde aracılık faaliyetine başlayacağını, gerekli nitelikleri karşılayan üçüncü taraf satıcılara duyurduktan sonra, sunulan taahhütlerle iki yıl boyunca bağlı kalacak.